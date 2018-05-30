Главное
В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

Татар-информ

30 мая 2018, 06:40

Политика

Небензя не исключил возможность обвинений Киева в адрес РФ после убийства Бабченко

Рекомендуем


Украина уже не раз выдвигала подобные обвинения в адрес Москвы, подчеркнул постпред РФ при ООН.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Украина может обвинить Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает RT.

«Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию», — сказал Небензя, добавив, что Киев уже не раз выдвигал подобные обвинения в адрес Москвы.

Постпред РФ при ООН напомнил об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам Небензи, арест произошел потому, что Вышинский не «убежал из страны от преследований».

Жизнь Украины протекает в двух параллельных мирах, заключил Небензя. «В состоянии выдуманной гибридной войны с Россией и в реальном мире, где никакого российского вторжения нет», — пояснил он.

Следующая новость

Минниханов выступил на семинаре в Шанхае

Новости дня
08:16
Чемпион Украины умер на заработках в Польше
08:02
Промпарки Набережных Челнов просят провести газоснабжение
07:48
В Казани состоится велогонка для «особенных» детей

Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух.

07:34
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
07:20
В Северной Корее могут появиться американские бургерные
07:06
ВВС Израиля атаковали сектор Газа
06:52
Боевой разворот истребителя Су-57 сняли на видео
06:40
Небензя не исключил возможность обвинений Киева в адрес РФ после убийства Бабченко
06:24
Германия призвала Украину прекратить критику «Северного потока – 2»
06:10
В Крыму отреагировали на заявление Украины о проблемах России с Крымским мостом
05:17
В Татарстане пройдет благотворительная акция по сбору макулатуры
04:19
В Арском районе наградят победителей конкурса «Обаятельный Шурале»
03:16
В Альметьевске начал ходить троллейбус нового образца
02:38
В Челнах работники Центра занятости предложили бездомным варианты трудоустройства
01:31
На Сабантуй в Елабуге организуют конкурс доярок и пахарей
00:21
В Папуа — Новой Гвинее на месяц будет заблокирован Facebook
29.05 23:51
В Набережных Челнах новый парк в поселке ЗЯБ назовут в честь Марата Бибишева

Считается, что половина построенного жилья в городе возводилась под руководством легендарного строителя Бибишева.

29.05 23:45
«Духов день в Суконной слободе» завершился грандиозным гала-концертом
29.05 23:18
В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

Муфтият Татарстана и дальше продолжит работу по сохранению татарского языка.

29.05 22:57
Муфтий РТ: «С идеологией ваххабизма нужно бороться»

По мнению Камиля Самигуллина, пока есть идея экстремизма и терроризма, фундаментом которой является ваххабизм, исламофобия будет продолжаться.

29.05 22:52
В Нижнем Новгороде отложили открытие новой станции метро
29.05 22:29
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко
29.05 22:16
В Киеве рассказали, что украинцы помогали строить Крымский мост
29.05 22:00
На ЧМ по футболу муфтий РТ будет болеть за Саудовскую Аравию и мусульман

Камиль Самигуллин рассказал, за какую команду будет болеть на чемпионате мира по футболу.

29.05 21:56
Посольство РФ в Великобритании предупредило о задержаниях детей в Лондоне
События

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью

29 мая«Не были уверены, что Сергей Безруков согласится приехать в Буинск, но нам повезло”

29 маяРеспубликанский ифтар-2018: тысячи верующих, 400 ланч-боксов и 1,1 т мяса

29 маяAssociated Press: Казань — пример культурного многообразия России

29 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяСПИК КАМАЗа на 46,5 млрд рублей и финансирование нового олефинового комплекса в Нижнекамске: Что получил Татарстан на ПМЭФ-2018