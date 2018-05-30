Небензя не исключил возможность обвинений Киева в адрес РФ после убийства Бабченко

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Украина может обвинить Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает RT.
«Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию», — сказал Небензя, добавив, что Киев уже не раз выдвигал подобные обвинения в адрес Москвы.
Постпред РФ при ООН напомнил об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам Небензи, арест произошел потому, что Вышинский не «убежал из страны от преследований».
Жизнь Украины протекает в двух параллельных мирах, заключил Небензя. «В состоянии выдуманной гибридной войны с Россией и в реальном мире, где никакого российского вторжения нет», — пояснил он.
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