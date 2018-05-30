Германия призвала Украину прекратить критику «Северного потока – 2»

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Украина должна перестать критиковать Германию за участие в проекте трубопровода «Северный поток — 2», заявил в ходе пресс-конференции в Киеве немецкий Президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Россия не прекратит поставки газа через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2», подчеркнул Штайнмайер.
«Вы не должны нас обвинять и критиковать Германию в связи с „Северным потоком — 2“, так как Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом и на разных уровнях», — сказал немецкий лидер.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине нашли способ снизить ущерб от «Северного потока — 2».
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Россия не прекратит поставки газа через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2», подчеркнул Президент ФРГ.
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