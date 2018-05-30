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В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

Татар-информ

30 мая 2018, 06:10

Политика

В Крыму отреагировали на заявление Украины о проблемах России с Крымским мостом

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Заявление Бориса Бабина является «очередными пустыми словами», уверен Владислав Ганжара.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Депутат Государственного Совета Владислав Ганжара прокомментировал заявление постпреда Президента Украины в Крыму Бориса Бабина о якобы возникших у России проблемах с Крымским мостом, сообщает RT.

По мнению Ганжары, подобное заявление является свидетельством «полнейшей агонии» украинских политиков, которых раздражает завершенное раньше времени строительство Крымского моста. «Крымский мост является одним из символов нашей страны», — подчеркнул депутат, добавив, что мост решает множество логистических проблем и дает дополнительный импульс экономике Республики Крым.

Заявление Бабина — это не что иное, как «очередные пустые слова», отметил Ганжара.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Украине заявили о проблемах России с Крымским мостом.

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