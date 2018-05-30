В Папуа — Новой Гвинее на месяц будет заблокирован Facebook

За месяц будет собрана информация, которая позволит выявить фейковые аккаунты и заблокировать их, заявил министр связи Папуа — Новой Гвинеи.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Папуа — Новой Гвинее на месяц заблокируют Facebook в исследовательских целях, заявил министр связи страны Сэм Бэзил. Об этом сообщает RT со ссылкой на Post Courier.

Доступ к социальной сети будет закрыт, чтобы исследовать, как пользователи используют Facebook.

За месяц будет собрана информация, которая позволит выявить фейковые аккаунты и заблокировать их, сказал министр. По его словам, после таких мер социальной сетью будут пользоваться только реальные люди.