В Татарстане пройдет благотворительная акция по сбору макулатуры

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Волонтеры Духовного управления мусульман РТ вновь объявили ежегодную благотворительную акцию по сбору макулатуры «Подари бумаге жизнь». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Принять участие в акции может каждый желающий, сдав макулатуру по адресу: Казань, ул. Тукая, д. 40.
Традиционно молодой мусульманский актив проводит акцию в республиканском масштабе, что позволяет перечислять значительные средства в пользу тяжелобольных подопечных благотворительного фонда «Закят». В этом году акция стартует 1 июня и продлится до 20 июня.
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