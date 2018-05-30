В Альметьевске начал ходить троллейбус нового образца

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В тестовом режиме с 15 мая по улицам Альметьевска начал ходить первый троллейбус нового поколения. Троллейбус создан в сотрудничестве Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и ПАО «НЕФАЗ».
В 2018 году башкирский завод планирует собрать 50 единиц подобных троллейбусов.
Главный инженер Альметьевского транспортного управления Рафис Валеев рассказал, что в модели нового троллейбуса были учтены все прошлые замечания, доработанная модель отвечает современным требованиям и предназначена для перевозки всех категорий граждан, в том числе маломобильных.
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