В Казани состоится велогонка для «особенных» детей

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу 30 мая пройдет заезд детей с ограниченными возможностями на специальных велосипедах, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух. В гонке примут участие 50 детей с нарушениями координации движений, для некоторых из них – 350 метров – это тяжелый труд и огромное преодоление себя.
Каждому участнику будет вручен приз, а победителям – спортивные награды и дипломы.
Помимо состязаний детей ждет развлекательная программа, мастер-классы по фигурному вождению, а также масса положительных эмоций. Начало в 11.00.
Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух.
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