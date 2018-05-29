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В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

Эльза Кузнецова

30 мая 2018, 07:48

Общество

В Казани состоится велогонка для «особенных» детей

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Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу 30 мая пройдет заезд детей с ограниченными возможностями на специальных велосипедах, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух. В гонке примут участие 50 детей с нарушениями координации движений, для некоторых из них – 350 метров – это тяжелый труд и огромное преодоление себя.



Каждому участнику будет вручен приз, а победителям – спортивные награды и дипломы.

Помимо состязаний детей ждет развлекательная программа, мастер-классы по фигурному вождению, а также масса положительных эмоций. Начало в 11.00.

 

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В Казани состоится велогонка для «особенных» детей

Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух.

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