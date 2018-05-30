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Муфтий РТ назвал основную проблему в вопросе открытия мусульманских детсадов и школ

Татар-информ

30 мая 2018, 09:25

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о готовности системы здравоохранения к проведению ЧМ-2018

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На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 30 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная готовности системы здравоохранения к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В мероприятии примут участие заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 

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