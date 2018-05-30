В Челнах работники Центра занятости предложили бездомным варианты трудоустройства

Подопечные Центра социальной адаптации заполнили анкеты, которые помогут им найти работу.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах работники Центра занятости посетили Центр социальной адаптации «Перекресток» и рассказали бездомным о возможностях их трудоустройства.

В беседе приняли участие десять граждан, которые по тем или иным причинам оказались без места проживания и работы. Специалисты Центра занятости расказали им о том, как бездомные могут получить официальную регистрацию в качестве безработных, также проинформировали их о существующих вакансиях, профессиональном обучении и дополнительном профобразовании, которые можно получить на базе ЦЗ.

Бездомные заполнили анкеты, которые помогут им найти оптимальный вариант работы.