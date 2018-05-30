Промпарки Набережных Челнов просят провести газоснабжение

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Через реку Кама необходимо проложить газовую перемычку, заявил руководитель промпарка «Развитие» Константин Пучкин в ходе встречи министра экономики РТ Фарида Абдулганиева и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева с руководителями промпарков города. Об этом пишут «Челнинские известия».
Данный вопрос требует решения, отметил Фарид Абдулганиев, и министерство активно его обсуждает, но сроки реализации проекта еще неизвестны.
Заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова дополнила ответ министра, указав вероятные сроки. Данный проект вошел в инвестиционную программу «Газпрома», рассказали в ходе ПМЭФ представители компании. Продвижение проекта на этапе проведения государственной и экологической экспертизы. «Скорее всего, на реализацию проекта выйдем в 2020-2021 годах», — подытожила чиновница.
Кроме того, управленец промпарка «Развитие» обратился с просьбой выделить дополнительные площади для парковки, установить указательные знаки, ведущие к комплексу.
Гендиректор АО «КИП «Мастер» Максим Стеблов также упомянул о перегруженности улицы Техническая в час пик, и предположил, что ситуацию может улучшить ремонт Производственного проезда в сторону автомобильного завода.
Представители бизнес-сообщества в ходе встречи попросили увеличить энергомощность промпарков в связи с развитием, разобраться в проблемах компаний-резидентов, которые получили отрицательный статус в бюро кредитных историй из-за истории с «Татфондбанком».
Наиль Магдеев предложил направить в муниципалитет письменные обращения, выразив поддержку в решении этих вопросов.
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