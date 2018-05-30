В одном случае подсудимый куском доски избил задолжавшего ему 300 рублей человека, в результате чего тот скончался.

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске суд отправил на 15 лет в колонию бомжа, убившего в течение двух дней двух приятелей, сообщает прокуратура Нижнекамска.

Первое убийство произошло 3 декабря прошлого года. 43-летний мужчина без определенного места жительства у стен предприятия «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на улице Ахтубинская устроил разборки со своим приятелем, который не вернул ему 300 рублей долга, чем вызвал у кредитора приступ необузданной ярости. В итоге словесная перепалка переросла в избиение. Подсудимый взял в руки кусок доски и нанес должнику множественные удары, в результате чего тот скончался.

На следующий день во время пьяной посиделки возле дома № 4 на улице Тукая мужчина поругался с другим товарищем. Во время ссоры он напал на собутыльника и нанес ему множественные удары ногами и руками. Побои были настолько серьезными, что жертву нападения в скором времени нашли мертвым.

Приговором Нижнекамского городского суда подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.