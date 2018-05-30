На Сабантуй в Елабуге организуют конкурс доярок и пахарей

Праздник плуга в городе пройдет 16 июня.

(Елабуга, 30 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Впервые в этом году во время Сабантуя в Елабуге пройдет конкурс доярок и пахарей. Об этом на деловом вторнике заявила заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. Праздник плуга в Елабуге будут отмечать 16 июня, а в селах района — 17 июня.

Кроме традиционных национальных игр в этом году в программу праздника вошли и дополнительные конкурсы. Например, участники Сабантуя смогут поиграть в Городки.

Всех победителей ждут памятные подарки, среди батыров разыграют два автомобиля и квадроцикл. Праздник плуга в Елабуге пройдет на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный». Здесь же с утра будут работать детские и спортивные площадки, а также национальные подворья.

Много гостей и участников ожидается в этот день и на городском ипподроме, где в 9 утра начнутся конные скачки.

