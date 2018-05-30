В Арском районе наградят победителей конкурса «Обаятельный Шурале»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Литературно-мемориальном комплексе «Кырлай» Арского района состоится открытие выставки IX Международного конкурса творческих работ «Сойкемле Шурале» – «Обаятельный Шурале» и торжественное награждение победителей, сообщают организаторы.
В творческом состязании приняли участие учащиеся 1 – 10-х классов школ и участники детских объединений культурно-досуговых учреждений России.
В оргкомитет конкурса поступило 340 заявок, из них в третий тур прошли 115 работ из 24 районов Татарстана и 12 участников из Республики Башкортостан, Ульяновска, Москвы, Волгоградской области. Конкурсанты представили свои работы в номинациях художественной вышивки, кружева (коклюшечное); лоскутного шитья, художественной обработки кожи и дерева, народной игрушки и других категориях.
Для лауреатов и дипломантов конкурса организаторы подготовили театрализованную встречу, осмотр экспозиции музея Г.Тукая, дома-музея Сагди-абы Салихова, приемного отца маленького Тукая, возложение цветов к памятнику Тукая.
Также для участников пройдут открытие выставки работ победителей конкурса, мастер-классы по татарскому орнаменту и росписи глиняных тарелок с национальными мотивами. В финале мероприятия состоится большой концерт, подготовленный артистами районного Дома культуры.
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