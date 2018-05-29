В Набережных Челнах новый парк в поселке ЗЯБ назовут в честь Марата Бибишева

Считается, что половина построенного жилья в городе возводилась под руководством легендарного строителя Бибишева.

(Набережные Челны, 29 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах новый парк в поселке ЗЯБ назовут в честь известного челнинского строителя Марата Бибишева.

Решение об этом комиссия по топонимике Автограда собирается вынести на утверждение депутатов. Предполагается, что завтра на совместном заседании комиссий городского Совета его включат в повестку сессии, которая состоится 1 июня текущего года.

В этом году планируется завершить реконструкцию РЦ «Колизей», в котором разместится татарский драматический театр. На это из республиканского бюджета выделяется 600 млн рублей. Также общими усилиями решено создать возле будущего театра парк, над проектом которого сейчас ведется работа.

Имя легендарного строителя Набережных Челнов Марата Бибишева выбрано неслучайно. Он внес весомый вклад в строительство Автограда, принимал активное участие во всех серьезных преобразованиях в городе.

Марат Бибишев родился 14 февраля 1929 года в селе Нуркеево Сармановского района ТАССР. Окончил в 1952 году Казанский инженерно-строительный институт. Начинал карьеру старшим прорабом в тресте «Якутстрой». С 1954 года работал старшим прорабом, главным инженером на строительных предприятиях Альметьевска и Заинска. С 1965 года обосновался в Набережных Челнах. В 1973 — 1989 годах был начальником домостроительного комбината ПО «Камгэсэнергострой», В 1989 — 1994 годах — генеральным директором проектно-строительного объединения «Челныгорстрой».

Бибишев является лауреатом премии Совета Министров СССР 1976 года, заслуженным строителем РФ, награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть». Умер Бибишев 11 декабря 2016 года.

Марата Бибишева называли «человеком-глыбой». Считается, что половина построенного жилья в городе возводилась под его руководством. Он также является инициатором сохранения Орловской церкви в городе и строительства многих других объектов. Также приянто считать, что основателем парковой зоны у РЦ «Колизей», бывшего ДК «Строитель», явлется Марат Бибишев.