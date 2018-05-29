В РТ увеличат количество мечетей, в которых будут проходить курсы по изучению татарского языка

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Духовное управление мусульман Татарстана планирует увеличить количество мечетей, в которых будут проходить курсы татарского языка «Без — татарлар!». Об этом на ифтаре, организованном для журналистов, сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Глава ДУМ РТ подчеркнул, что курсы пользовались популярностью у татарстанцев, их проведение будет продолжено.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что муфтият Татарстана и дальше продолжит работу по сохранению татарского языка.
Бесплатные трехмесячные курсы по изучению татарского языка стартовали в феврале 2018 года по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в казанских мечетях — Закабанная, «Гаилэ», «Тынычлык», «Энилэр», «Ярдэм», «Марджани» и нескольких мухтасибатах республики. Обучение в рамках курса прошло в двух направлениях: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама».
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