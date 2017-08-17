Муфтий РТ: «С идеологией ваххабизма нужно бороться»

По мнению Камиля Самигуллина, пока есть идея экстремизма и терроризма, фундаментом которой является ваххабизм, исламофобия будет продолжаться.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин пояснил сегодня журналистам на ифтаре суть своего предложения признать ваххабизм экстремистской идеологией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Камиль Самигуллин на заседании Межрелигиозного совета России в конце марте предложил признать ваххабизм экстремистской идеологией. Его инициатива была поддержана и нашла отражение в резолюции заседания совета. «Обратиться в органы государственной власти с предложением о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитские организации — экстремистскими организациями», — говорилось в принятой резолюции.

Камиль хазрат пояснил, что он предложил запретить распространение идеологии ваххабизма. «Что бы было, если бы не было трагедий, как „Норд-ост“, Беслан, мы бы были в глазах людей нейтральной религией, нас бы не боялись. Пока есть идея экстремизма и терроризма, фундаментом которой является ваххабизм, исламофобия будет продолжаться. Из-за этого страдают все мусульмане. Поэтому с этими идеями надо бороться», — отметил глава мусульман республики.

«Мы не говорим о том, чтобы кого-то сажать в тюрьму. Я говорил, что нельзя распространять эти идеи», — уточнил он.

Муфтий Татарстана при этом подчеркнул, что предложение запретить ваххабизм звучало не раз, «просто это предложение подхватили на совете».

«Нужно бороться не с последствиями, а с корнями зла», — заключил Камиль Самигуллин.