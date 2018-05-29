В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Обозреватель».
«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — заявил источник издания.
Гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов скончался от огнестрельного ранения, рассказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
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По мнению Камиля Самигуллина, пока есть идея экстремизма и терроризма, фундаментом которой является ваххабизм, исламофобия будет продолжаться.
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