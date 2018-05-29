На ЧМ по футболу муфтий РТ будет болеть за Саудовскую Аравию и мусульман

Камиль Самигуллин рассказал, за какую команду будет болеть на чемпионате мира по футболу.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на чемпионате мира по футболу будет болеть за команду из Саудовской Аравии. Об этом он сообщил сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» на ифтаре, организованном для журналистов.

В беседе с корреспондентом агентства глава мусульман Татарстана сообщил, что будет болеть за команду из мусульманской страны и в целом за мусульман.