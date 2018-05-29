На ЧМ по футболу муфтий РТ будет болеть за Саудовскую Аравию и мусульман

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на чемпионате мира по футболу будет болеть за команду из Саудовской Аравии. Об этом он сообщил сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» на ифтаре, организованном для журналистов.
В беседе с корреспондентом агентства глава мусульман Татарстана сообщил, что будет болеть за команду из мусульманской страны и в целом за мусульман.
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По мнению Камиля Самигуллина, пока есть идея экстремизма и терроризма, фундаментом которой является ваххабизм, исламофобия будет продолжаться.
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