Посольство РФ в Великобритании предупредило о задержаниях детей в Лондоне

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Посольство РФ в Великобритании предупредило о случаях задержания детей россиян в лондонском аэропорту «Хитроу». Заявление посольства было опубликовано на сайте представительства.
В качестве примера приводится недавний инцидент с задержанием несовершеннолетнего, у которого была необходимая виза и согласие родителей на выезд без сопровождения. Ребенок 12 часов пробыл в изолированной комнате, его три раза допросили. Родителям сообщили о случившемся только через девять часов.
«Поводом для задержания британская сторона назвала «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании», — следует из сообщения.
Затем ребенка отправили в Москву.
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