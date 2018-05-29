Посольство РФ в Великобритании предупредило о задержаниях детей в Лондоне

В лондонском аэропорту «Хитроу» на 12 часов был задержан ребенок, у которого была необходимая виза и согласие родителей на выезд без сопровождения.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Посольство РФ в Великобритании предупредило о случаях задержания детей россиян в лондонском аэропорту «Хитроу». Заявление посольства было опубликовано на сайте представительства.

В качестве примера приводится недавний инцидент с задержанием несовершеннолетнего, у которого была необходимая виза и согласие родителей на выезд без сопровождения. Ребенок 12 часов пробыл в изолированной комнате, его три раза допросили. Родителям сообщили о случившемся только через девять часов.

«Поводом для задержания британская сторона назвала «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании», — следует из сообщения.

Затем ребенка отправили в Москву.