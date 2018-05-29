Опубликовано видео пожара в Санкт-Петербургском «Пассаже»

Возгорание было локализовано в 20.32 по московскому времени.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Сети опубликовано видео пожара в Санкт-Петербургском универмаге «Пассаж» на Невском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в 19.45 по московскому времени. Горела надстройка на кровле на площади 80 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского ГУМЧС.

«Пожар локализован в 20.32. Из здания до приезда МЧС вывели 450 посетителей и 80 сотрудников универмага», — рассказал собеседник агентства.

«Пассаж» — один из старейших и крупнейших торговых домов в Санкт-Петербурге.