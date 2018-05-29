Опубликовано видео пожара в Санкт-Петербургском «Пассаже»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Сети опубликовано видео пожара в Санкт-Петербургском универмаге «Пассаж» на Невском проспекте. Сообщение о пожаре поступило в 19.45 по московскому времени. Горела надстройка на кровле на площади 80 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского ГУМЧС.
«Пожар локализован в 20.32. Из здания до приезда МЧС вывели 450 посетителей и 80 сотрудников универмага», — рассказал собеседник агентства.
«Пассаж» — один из старейших и крупнейших торговых домов в Санкт-Петербурге.
🔥 В центре Петербурга горит «Пассаж». Возгоранию присвоен повышенный номер сложности. Информации о пострадавших нет.— Пятый канал Новости (@5tv) 29 мая 2018 г.
Подробности уточняются.https://t.co/TTFIFSzQnQ#Петербург #Пожар #Пассаж pic.twitter.com/U5Y9K4YKhD
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