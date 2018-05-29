В Нижнем Новгороде отложили открытие новой станции метро

Станция «Стрелка» откроется в День России и День города, 12 июня.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде торжественное открытие новой станции метро «Стрелка» перенесли с 30 мая на 12 июня. Об этом заявил журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает NewsNN.

По словам Никитина, до этого момента должна завершиться приемка исполнительной документации. «Предлагается это (торжественный запуск – прим. Т-и) сделать в День города, в День России, это будет хорошим дополнением к празднику», – приводит его слова издание.

Первая тестовая поездка на станцию «Стрелка» состоялась ночью 20 апреля. Время прохождения тестового поезда составило четыре минуты. После открытия станции пассажиры будут доезжать от Мещеры до Московского вокзала быстрее.

Сначала открыть новую станцию планировалось 30 апреля, затем – 30 мая. Теперь открытие вновь перенесли.

Общая стоимость продления Сормовско-Мещерской ветки нижегородского метро составила 11 млрд 662 млн рублей. Из них 6 млрд 230 млн поступили из федерального бюджета, остальные – из регионального.