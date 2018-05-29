Егор Крид поздравил бывшую возлюбленную Нюшу с беременностью

Певица пока никак не отреагировала на поздравления бывшего избранника. Пара встречалась в 2014 году.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Певец Егор Крид и главный герой проекта «Холостяк» поздравил бывшую возлюбленную с долгожданной беременностью.



В интервью одному из телеканалов артист сказал, что если у пары будет мальчик, то он поздравляет с появлением в их семье пацана, а если девочка – то с рождением еще одной Нюши. Певица пока никак не отреагировала на поздравления бывшего избранника. Пара встречалась в 2014 году.



Слухи о беременности Нюши ходили давно, наконец-то сегодня они получили свое подтверждение. Певица опубликовала в Instagram`e фото с довольно уже большим животиком. Отец ребенка – муж артистки Игорь Сивов, с которым в прошлом году она сыграла официальную свадьбу.



Для Нюши ребенок станет первенцем. Для ее избранника – третьим. В предыдущем браке у Сивова родилось двое детей.