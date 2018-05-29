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Татар-информ

29 мая 2018, 21:19

Политика

Артюхов: Назначение на должность главы Ямала было неожиданным

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Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа поблагодарил Президента РФ за оказанное доверие.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Дмитрий Артюхов, который сегодня был назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, заявил, что назначение на этот пост стало для него неожиданным. Об этом сообщает ТАСС.

Также Артюхов поблагодарил Президента РФ за оказанное доверие. «Когда впервые об этом услышал, было неожиданно. Самое главное — доверие тому курсу, которым Ямал развивался последние годы, которым занимался Дмитрий Николаевич Кобылкин (министр природных ресурсов РФ, экс-глава ЯНАО — прим. Т-и)», — сказал он.

29 мая Президент РФ Владимир Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Артюхова на должность врио главы региона. Занимавший с 2010 года пост ямальского губернатора Дмитрий Кобылкин ранее вошел в состав обновленного российского Правительства, получив пост министра природных ресурсов и экологии.

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