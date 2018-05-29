Казахстан решил ограничить закупки бензина в России

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Казахстан может запретить на три месяца ввоз бензина из России по железной дороге. Это следует из проекта приказа, подготовленного министром энергетики страны Канатом Бозумбаевым, сообщает издание Nur.kz.
Причины введения временного запрета в документе не поясняются. Его публичное обсуждение должно завершиться 6 июня. Приказ вступит в силу через десять дней после официальной публикации.
Согласно информации казахстанской редакции «Московского комсомольца», ранее Бозумбаев сообщал о снижении зависимости рынка моторного топлива от импорта в связи с модернизацией Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов.
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