«Саратовские авиалинии» прекратят полеты с 30 мая

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Авиакомпания «Саратовские авиалинии» завтра, 30 мая, прекратит осуществлять полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Причинами такого шага стали прекращение действия летного сертификата с 30 мая и отсутствие официальных сообщений Росавиации, отмечается в заявлении авиалиний.
Хотя специалисты регулятора проверяли исправление допущенных перевозчиком нарушений, никакого решений о судьбе авиакомпании принято не было, подчеркнули в пресс-службе.
Министерство транспорта РФ поручило Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний». Ведомство определит, кто будет доставлять пассажиров, и выяснит, каковы возможности перевозчика по выплате зарплат сотрудникам и возврату денег пассажирам, отмечает РИА Новости.
11 февраля в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, который направлялся из Москвы в Орск. На его борту находился 71 человек, все они погибли.
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