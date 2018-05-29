«Саратовские авиалинии» прекратят полеты с 30 мая

Летный сертификат компании прекратит действовать именно 30-го числа.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Авиакомпания «Саратовские авиалинии» завтра, 30 мая, прекратит осуществлять полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причинами такого шага стали прекращение действия летного сертификата с 30 мая и отсутствие официальных сообщений Росавиации, отмечается в заявлении авиалиний.

Хотя специалисты регулятора проверяли исправление допущенных перевозчиком нарушений, никакого решений о судьбе авиакомпании принято не было, подчеркнули в пресс-службе.

Министерство транспорта РФ поручило Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний». Ведомство определит, кто будет доставлять пассажиров, и выяснит, каковы возможности перевозчика по выплате зарплат сотрудникам и возврату денег пассажирам, отмечает РИА Новости.

11 февраля в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, который направлялся из Москвы в Орск. На его борту находился 71 человек, все они погибли.