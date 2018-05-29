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Татар-информ

29 мая 2018, 20:22

Общество

Льготный проездной и жилье молодым: в Казани корректировали молодежную политику

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Фото: Расих Фасхутдинов


В «Штабе» прошло заседание Межвузовского координационного совета Татарстана по гуманитарным и социально-экономическим наукам.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Насколько молодежная политика отвечает реальным интересам молодежи, обсудили сегодня участники Межвузовского координационного совета Татарстана по гуманитарным и социально-экономическим наукам. В резиденции креативных индустрий «Штаб» собрались представители казанских вузов, чтобы предложить коррективы в стратегию государственной молодежной политики в Татарстане.

Основным докладчиком выступил начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями Министерства по делам молодежи и спорту РТ Владислав Усанов. В начале своей речи он сообщил собравшимся, что по итогам 2017 года Татарстан признан лидером среди российских регионов в сфере реализации молодежной политики. «Республика впервые обогнала Санкт-Петербург, занимавший в этой сфере первое место. Корректировка целей политики вносится каждые три года. Поскольку документ, который действует до 2030 года, принят в 2015 году, пришло время выслушать ваши пожелания, советы», – обратился чиновник к собравшимся.

Усанов напомнил, что основная задача молодежной политики – сохранение и поддержка человеческого капитала. По итогам соцопроса молодежи, 78 процентов татарстанцев участвует в мероприятиях, которые реализуются в рамках молодежной политики. «В Татарстане проживают более 800 тыс. человек в возрасте до 30 лет. И почти половина из них, 370 тыс. человек, – активная часть молодежи, как показывает статистика посещений. Более того, по данным Росмолодежи, именно в нашей республике молодые люди чувствуют себя комфортно, а сам Татарстан является регионом-донором России по части молодежных мероприятий», – отметил докладчик.

Однако во время обсуждения именно эта статистика вызвала наибольшие сомнения. «Каковы критерии оценки активности молодежи, эффективности молодежной политики?», – спросили у чиновника, на что прозвучал ответ, что их более 500. Однако известно, что до 20 процентов молодых людей, получив образование, уезжают из Татарстана в другие регионы. Идет отток мозгов и рабочих рук, а ведь самое дорогое, как отметили преподаватели казанских вузов, – это «вырастить ребенка до бакалавра».

Учитывает ли молодежная политика реальные интересы молодых – карьеру и трудоустройство после вуза, жилье для молодой семьи и льготный проезд? «Это функция государства. Не одного министерства, а межведомственной работы. Нельзя требовать от механического чайника функции электрической кофеварки», – прозвучал ответ.

Тем не менее собравшиеся, сначала засыпав Владислава вопросами, поблагодарили его за подробное выступление. Обсуждение закончилось презентацией новых проектов «Университета талантов», которые представил исполнительный директор Айдар Акмалов.

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