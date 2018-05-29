Кремль объяснил причину предоставления Монсону гражданства РФ

Неизвестно, когда спортсмен принесет присягу и получит российских паспорт.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Выступающему в смешанных единоборствах (ММА) американцу Джеффу Монсону российское гражданство было предоставлено как изъявившему соответствующее желание известному спортсмену. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что предоставление гражданства на таких основаниях принято во многих странах мира.

При этом Песков добавил, что гражданином России Монсон станет после того, как принесет присягу.

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал указ о получении американским бойцом гражданства РФ.

По словам менеджера Джеффа Монсона, он должен вернуться в Россию 4 июня, однако дата присяги и получения российского паспорта пока не известна, отмечает «Р-Спорт».