Польскому политологу Дембскому закрыли въезд в Россию

Посол РФ в Варшаве объяснил действия российских властей ответом на аналогичные шаги польской стороны.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Польскому историку и политологу, руководителю Польского института международных дел Славомиру Дембскому запретили въезд в Россию на три года в ответ на аналогичные меры польской стороны. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

По словам дипломата, из-за того, что прибывший вчера на конференцию в Москву ученый не был впущен на российскую территорию, его сегодня вызвали в польское Министерство иностранных дел и вручили ноту протеста.

Андреев подчеркнул, что действия российской стороны стали ответом на введенный Польшей запрет на въезд политологов Олега Бондаренко и Алексея Мартынова. В ближайшее время будет дан официальный ответ на польскую ноту, добавил он.

Задержанный накануне российскими пограничниками по прилету в Москву Славомир Дембский сегодня утром улетел во Франкфурт-на-Майне.