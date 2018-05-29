Польскому политологу Дембскому закрыли въезд в Россию

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Польскому историку и политологу, руководителю Польского института международных дел Славомиру Дембскому запретили въезд в Россию на три года в ответ на аналогичные меры польской стороны. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
По словам дипломата, из-за того, что прибывший вчера на конференцию в Москву ученый не был впущен на российскую территорию, его сегодня вызвали в польское Министерство иностранных дел и вручили ноту протеста.
Андреев подчеркнул, что действия российской стороны стали ответом на введенный Польшей запрет на въезд политологов Олега Бондаренко и Алексея Мартынова. В ближайшее время будет дан официальный ответ на польскую ноту, добавил он.
Задержанный накануне российскими пограничниками по прилету в Москву Славомир Дембский сегодня утром улетел во Франкфурт-на-Майне.
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