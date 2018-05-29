На улице Баумана состоится концерт звезд татарской эстрады

У отеля Шаляпина выступят дуэт «Зу-Ляй-Ля», Равиль Харисов, Рауль Якупов, Ясмин и многие другие.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 31 мая на центральной улице Казани – Баумана пройдет посвященное Международному дню защиты детей праздничное мероприятие «А солнце светит всем одинаково!». Об этом сообщают организаторы события.

Программа стартует в 14 часов. В ней примут участие около ста детей с ограниченными возможностями. С юными гостями будут работать аниматоры, которые наложат аквагрим, состоится флешмоб, пройдут мастер-классы от детской художественной школы № 3, ярмарка поделок ручной работы, благотворительная продажа воздушных шаров.

В 15 часов начнется праздничный концерт солистов Казанской городской филармонии. У отеля Шаляпина выступят дуэт «Зу-Ляй-Ля», Равиль Харисов, Рауль Якупов, Ясмин и многие другие артисты.

Организуют событие картинная галерея Константина Васильева и организация «Добро детям».