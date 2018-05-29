Олимпийский комитет России возглавил Станислав Поздняков

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Новым президентом Олимпийского комитета России стал руководитель делегации РФ на Олимпийских играх в Пхенчхане, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, передает «Интерфакс».
Из 272 присутствовавших на собрании членов ОКР кандидатуру Позднякова поддержали 214, хотя для победы ему было бы достаточно голосов половины собравшихся и еще одного человек.
За второго претендента – руководителя общественного совета при Министерстве спорта России и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова проголосовали 56 человек. Бюллетени двоих участников собрания были признаны недействительными.
Возглавлявший ОКР с 2010 года Александр Жуков решил оставить свой пост из-за загруженности работой на должности первого заместителя Председателя Государственной Думы. С его уходом РФ автоматически лишилась места в Международном олимпийском комитете.
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