В ЕГЭ по физике и химии введут практическую часть

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова анонсировала введение практической части в ЕГЭ по физике и химии, пишет «Российская газета».
О появлении в ближайшие годы практической составляющей на реальном оборудовании на ЕГЭ по физике и химии она рассказала на встрече в Российской академии наук с выпускниками-стобалльниками, которые учатся на технических и естественно-научных специальностях в вузах.
На этой встрече один из выпускников, студент МИФИ, пожаловался, что в его школе было закуплено современное оборудование для опытов и экспериментов, но его так и не использовали. Проблема заключалась в отсутствии специалистов по эксплуатации и переводчиков технической документации.
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