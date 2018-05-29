В ЕГЭ по физике и химии введут практическую часть

О появлении в ближайшие годы практической составляющей на реальном оборудовании на ЕГЭ по физике и химии рассказала директор ФИПИ.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова анонсировала введение практической части в ЕГЭ по физике и химии, пишет «Российская газета».

О появлении в ближайшие годы практической составляющей на реальном оборудовании на ЕГЭ по физике и химии она рассказала на встрече в Российской академии наук с выпускниками-стобалльниками, которые учатся на технических и естественно-научных специальностях в вузах.

На этой встрече один из выпускников, студент МИФИ, пожаловался, что в его школе было закуплено современное оборудование для опытов и экспериментов, но его так и не использовали. Проблема заключалась в отсутствии специалистов по эксплуатации и переводчиков технической документации.

«Будет задание – будут и специалисты», – заявила директор ФИПИ.