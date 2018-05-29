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Татар-информ

29 мая 2018, 18:08

Политика

На Украине заявили о проблемах России с Крымским мостом

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Постпред Президента Украины в Крыму указал на воздействие моста на судоходство в Керченском проливе.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о проблемах, возникших у России в связи с возведением Крымского моста. Он перечислил их в интервью изданию «Обозреватель».

Украинский чиновник упомянул будто бы существующее негативное воздействие сооружение на судоходство в Керченском проливе. Также он обратил внимание на то, что «любой инцидент с любым торговым судном <…> может привести к необратимым последствиям для этого моста».

При этом Бабин констатировал, что российская сторона принимает превентивные меры. В частности, она проверяет суда, идущие из украинских портов на Азовском море. Дополнительным мотивом властей РФ, по мнению, может быть желание «уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск». 

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