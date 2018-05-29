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Татар-информ

29 мая 2018, 19:48

ОбществоСельское хозяйство

Фарид Мухаметшин предложил задуматься о страховании сельского бизнеса

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Фото: gossov.tatarstan.ru


Республика испытывает большие потери из-за падения закупочных цен на молоко, отметил глава парламента.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В условиях, когда снижаются закупочные цены на молоко и, как следствие, падает поголовье крупного рогатого скота, механизм страхования сельского бизнеса становится особенно актуальным. Об этом заявил сегодня на семинаре-совещании для глав поселений в Высокогорском районе Татарстана Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

Фарид Мухаметшин напомнил, что в конце апреля на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ он уже предлагал продумать механизмы страхования сельского бизнеса.

«Этот вопрос не был продуман до конца. Большое количество специалистов из многих регионов страны, которые принимали участие в заседании, этому вопросу уделили серьезное внимание. Мы испытываем большие потери из-за падения закупочных цен на молоко», – сказал он.

На заседании участники также рассмотрели возможности дальнейшего взаимодействия сельских поселений и Совета муниципальных образований республики.

«Надо попробовать занять людей всем тем, что может принести доход в бюджет семьи селянина. Наша задача – рассказать, какая помощь будет оказана на республиканском и районном уровне через программы, которые принимает Правительство нашей республики при поддержке Президента Татарстана. Эти меры в первую очередь направлены на сохранение сельского уклада жизни», – отметил Председатель Госсовета.

Кроме того, он предложил в течение года в каждом муниципальном образовании создать один-два кооператива. На данный момент в Татарстане работают 188 сельхозкооперативов, в том числе 15 кредитных.

«Сегодня нужно создавать малые кооперативы по различным направлениям: заготовке, реализации молока, доставке из села овощей на рынки сбыта в города. Нужно находить людей, которые смогут взяться за это дело», – обратился он к главам поселений.

Глава парламента также сообщил, что в ближайшее время будут изготовлены наглядные пособия с инструкцией по созданию кооперативов. Он не исключил, что в конце года ряд глав поселений наградят в специальной номинации за создание сельхозкооперативов.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов в своем выступлении представил динамику развития районов по ряду показателей. Фарид Мухаметшин выразил недовольство тем, что в одном из самых крупных поселений республики – селе Шали Пестречинского района в прошлом году поголовье скота вновь сократилось.

«Два года назад мы уже критиковали вас за снижение показателей, теперь опять на 30 голов сократили», – возмутился он.

Глава поселения пояснил, что проблема возникла в связи со строительством дороги возле села, которая фактически отрезала путь к пастбищам.

«Шалинская молочная продукция на казанском рынке всегда шла на “ура”. Нам сейчас для коров тоннель либо мост строить нужно?» – сказал Председатель Госсовета и добавил, что этот вопрос он обсудит с главой Пестречинского района.

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