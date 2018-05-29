Моноспектакль по рассказам Сергея Довлатова представят в галерее «Хазинэ»

В рамках художественно-литературного вечера гостям предложат познакомиться с выставкой «После оттепели. Искусство 1970 – 1980-х годов».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 7 июня пройдет художественно-литературный вечер, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Программа мероприятия будет включать экскурсию по выставке из фондов музея «После оттепели. Искусство 1970 – 1980-х годов» и моноспектакль по рассказам Сергея Довлатова «Хочу быть сильным» и «Когда-то мы жили в горах» в исполнении Искандера Нуризянова.

Ключевым экспонатом выставки, которая открылась 24 мая, стал портрет Леонида Брежнева 1981 года кисти известного советского художника Юрия Королева, который ранее в Казани не выставлялся. «Создатель эпохи застоя» на картине изображен в стиле поп-арт: крупная голова вождя словно парит в небесном пространстве, а антуражем для нее являются трибуна и микрофоны.