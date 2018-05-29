Экологи рассказали о самых частых жалобах жителей Казани

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Экологи Татарстана рассказали о самых распространенных жалобах жителей Казани. Оказалось, что чаще всего казанцы жалуются в Минэкологии Татарстана на загазованность воздуха.
«Более 80 процентов загрязнения атмосферного воздуха в Казани приходится на долю автомобильного транспорта. Поэтому люди часто жалуются на загазованность и на резкие запахи. Если запах резкий, то зачастую бывает так, что предельно допустимая концентрация вещества не превышена. Но человек ведь на запахи ориентируется, поэтому сразу обращается к нам. Мы тут же выезжаем, ни один сигнал населения не остается без ответа», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника инспекции Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии РТ Андрей Бодяжин.
По словам эксперта, традиционно проблемными зонами остаются районы вокруг крупных предприятий. Однако содержание вредных веществ в различных местах здесь не превышает норму.
«Самого загрязненного места в Казани нет, вся вода примерно одинаковая. Ну, естественно, городские озера терпят более сильное антропогенное воздействие. Может быть, они чуть более загрязнены, чем, например, водохранилища и реки», – добавил собеседник агентства.
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