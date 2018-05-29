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Татар-информ

29 мая 2018, 18:22

Экономика и финансы

Гендиректор КВЗ: «Нам надо избавляться от "колхозов"»

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Фото: gossov.tatarstan.ru


Парламенты Татарстана и Башкортостана планируют организовать авиационную кооперацию на базе Казанского вертолетного завода и КумАПП.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Авиационным предприятиям России пора избавляться от «колхозов», когда каждый завод самостоятельно производит все для своих нужд. Об этом генеральный директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров заявил на круглом столе, посвященном кооперации предприятий авиастроительного комплекса Татарстана и Башкортостана.

«Нам нужно попытаться создать общие центры компетенций, которые бы выводили нас за рамки холдинга («Вертолеты России» – прим. Т-и). На сегодня мы имеем 114 поставщиков, из которых почти 60 процентов – это импорт по стоимости. Это закрывает нам дорогу к многим заказчикам», – констатировал он.

Один из способов решить проблему, по мнению руководителя завода, – отдать часть производства «на сторону». Это необязательно должны быть предприятия машиностроительного кластера. Помочь может и малый бизнес, который уже достаточно развит в Татарстане и Башкортостане, уверен Пустовгаров.

Предприятиям было бы неплохо зайти в ТОСЭР или особые экономические зоны, добавил докладчик.

Представители парламентов Татарстана и Башкортостана выразили намерение создать авиационную кооперацию на базе Казанского вертолетного завода и Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

«Раньше у наших предприятий какая философия была – все делать до последнего винтика у себя, но мир уже давно от такой модели ушел. Сейчас углубление кооперации дает лучший эффект», –подчеркнул председатель Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

В завершение работы круглого стола его участники приняли резолюцию, в которой рекомендовали министерствам промышленности двух регионов наладить координацию работы предприятий для ускорения разработки и освоения новых видов изделий и техники.

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