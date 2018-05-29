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Татар-информ

29 мая 2018, 17:55

Происшествия

В СК предложили отказаться от анонимности в Сети в обмен на бесплатный просмотр мультиков

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Сергей Коротких считает, что пользователь чувствует себя безнаказанным, скрываясь за анонимностью, и может позволить себе отступиться от норм морали.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сотрудник ГУ криминалистики СК РФ Сергей Коротких считает, что в России следует упразднить анонимность в Интернете, а зарегистрированным пользователям открывать доступ к дополнительному бесплатному контенту, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на круглом столе «Право ребенка на информацию» Коротких сообщил, что сейчас идет много споров вокруг предложения об упразднении анонимности в российском сегменте Интернета, где рекомендуется упорядочить процедуры регистрации и ввести обязанность использования достоверных данных, по которым можно легко идентифицировать пользователя учетной записи.

Сергей Коротких считает, что пользователь чувствует себя безнаказанным, скрываясь за анонимностью, и может позволить себе отступиться от норм морали и нравственности, а также совершать поступки, за которые ему в другой среде было бы стыдно.

«Аргументы о том, что эта мера нарушает свободу, я считаю несостоятельными, так как в данной ситуации нужно исходить из принципа «любая свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека»», – сообщил он.

Коротких считает, что любые запретительные меры могут вызвать сильное недовольство, потому следует принимать альтернативные меры, чтобы повысить их привлекательность. Например, допустить зарегистрированных пользователей к бесплатному просмотру мультиков, доступу к познавательным сайтам, соцсетям, к участию в общественной жизни, а анонимным пользователям доступ к контенту заблокировать.

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