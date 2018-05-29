В Казани расскажут об искусстве 80-х и 90-х годов XX века

Лектором выступит философ и историк искусства Борис Клюшников.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств РТ 31 мая состоится лекция философа и историка искусства Бориса Клюшникова «Искусство 1980-х годов и проблема молодежных сообществ. Искусство 90-х».

На лекции речь пойдет о художественных группах 1980-х и их подходе к конструированию сообществ и взаимодействию с субкультурами.

Клюшников проанализирует не только произведения искусства, но и расширенное поле производства визуальных образов и манифестов, связывающих отдельные группы с другими субкультурами позднесоветской эпохи.