Фишман о победе РТ: Забрать больше, чем одну пятую часть грантового фонда, было бы возмутительно

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Татарстан выиграл 920 млн рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Республика получила почти одну пятую часть общего грантового фонда в 5 млрд рублей. Забрать больше было бы совсем возмутительно, заявила в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ Наталия Фишман.
«Конечно же, я очень довольна результатом. В финал прошли все наши проекты. Забрать больше, чем одну пятую фонда, с точки зрения наших коллег из других субъектов РФ было бы совсем возмутительно. Более того, Президент РТ принял решение, что на будущий год мы реализуем и те проекты, которые не получили гранты, в рамках Программы развития общественных пространств», – отметила собеседница агентства.
По словам помощника Президента РТ, республика выиграла со всех сторон, поскольку в процессе подготовки были разработаны интересные и детальные проекты по благоустройству. «Наше участие в конкурсе – это сплошные плюсы», – подчеркнула Фишман.
Согласно условиям предоставления конкурсных грантов, победившие проекты должны быть реализованы до конца следующего года.
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