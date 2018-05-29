Сергей Семак стал главным тренером петербургского «Зенита»

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Фото: fc-zenit.ru
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Экс-футболист казанского «Рубина» Сергей Семак возглавил питерский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
Семак уже тренировал «Зенит» в качестве помощника Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а позже стал главным тренером «Уфы». Также в 2014 году бывший капитан «Рубина» работал в тренерском штабе сборной России под руководством Фабио Капелло.
В Казани Семак отыграл два сезона, носил капитанскую повязку и дважды стал чемпионом России.
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