После слухов о разводе Кержаков показался в роли примерного отца

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Фото: скриншот
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Футболист Александр Кержаков после слухов о разводе с женой Миланой Тюльпановой опубликовал фото с сыном.
«Тихий час», – подписал он снимок с коляской, в котором спит его полуторагодовалый сын Артемий. Правда, Миланы на фото нет.
«Александр! Такой симпатичный, а с женами не сложилось... надо по старинке, перед свадебкой испытания им устраивать», «Ты, главное, детей больше у матерей не отнимай и не лги сам себе», – высказались поклонники.
Другие заступились за спортсмена: «Бабы, не гоните на Сашу! Ему и так тяжко», «Прекрасный папа, который любит своих деток. Что плохо в том, что человек хочет, чтобы детки были и жили с ним. Другие бросают своих детей», – поддержали его фолловеры.
Некоторые пожелали расти сыну здоровым, другие стали расспрашивать, удалось ли супругам восстановить отношения. Однако спортсмен не стал отвечать на вопросы поклонников.
В начале мая супруга Кержакова Милана назвала его падшим, не достойным уважения человеком. В своем Instagram`e, отвечая на вопрос одного из пользователей, она написала: «Я давно уже не с ним в отношениях...». Затем и Кержаков снял обручальное кольцо.
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