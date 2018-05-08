После слухов о разводе Кержаков показался в роли примерного отца

«Тихий час», – подписал он снимок с коляской, в котором спит его полуторагодовалый сын Артемий.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Футболист Александр Кержаков после слухов о разводе с женой Миланой Тюльпановой опубликовал фото с сыном.



«Тихий час», – подписал он снимок с коляской, в котором спит его полуторагодовалый сын Артемий. Правда, Миланы на фото нет.



«Александр! Такой симпатичный, а с женами не сложилось... надо по старинке, перед свадебкой испытания им устраивать», «Ты, главное, детей больше у матерей не отнимай и не лги сам себе», – высказались поклонники.



Другие заступились за спортсмена: «Бабы, не гоните на Сашу! Ему и так тяжко», «Прекрасный папа, который любит своих деток. Что плохо в том, что человек хочет, чтобы детки были и жили с ним. Другие бросают своих детей», – поддержали его фолловеры.



Некоторые пожелали расти сыну здоровым, другие стали расспрашивать, удалось ли супругам восстановить отношения. Однако спортсмен не стал отвечать на вопросы поклонников.



В начале мая супруга Кержакова Милана назвала его падшим, не достойным уважения человеком. В своем Instagram`e, отвечая на вопрос одного из пользователей, она написала: «Я давно уже не с ним в отношениях...». Затем и Кержаков снял обручальное кольцо.