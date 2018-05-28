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Эльза Кузнецова

29 мая 2018, 18:17

Шоу-бизнес

Волочкову осудили за романтический ужин с дочерью и кальяном

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Фото: скриншот


По мнению фолловеров балерины, Анастасия развращает дочку.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Танцовщица Анастасия Волочкова вновь навлекла на себя гнев поклонников, опубликовав фото в своем Instagram`e. На снимке запечатлены мама и дочка, а также накрытый стол с кальяном.

«Романтический ужин с любимой Аришой. Мы так любим быть вместе! Каникулы, спасибо вам!» — подписала снимок экс-балерина.

Подписчиков возмутил этот снимок. Многие отметили, что с ребенком нужно просто ужинать и заниматься, а романтику устраивать с мужем или любовником. По мнению многочисленных фолловеров балерины, Анастасия развращает дочку.

«С детьми не устраиваю романтики. С ними просто едим. Без всякой романтики, свечей, шпагатов, лошадей и белых роз. Сели, поужинали – и все. И еду не фотографируем», – написали одни.

«Знаете, мне очень жаль вашу дочку, чисто по-человечески. Если бы я была на ее месте, мне было бы стыдно, что у меня такая мама. Насть, одумайтесь, вы мама в первую очередь. Какой пример вы ей подаете. Мне жаль вас, вы несчастный человек (духовно)... Слава богу, вы перестали петь», – высказались другие.

Ранее Волочкову осудили за откровенный наряд на утреннике.

 

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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