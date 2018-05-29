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Татар-информ

29 мая 2018, 17:31

Общество

При общественных советах муниципалитетов РТ создадут центры бесплатной юрпомощи

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Фото: Михаил Захаров


В Казани несколько организаций заключили соглашения с Общественной палатой РТ для оказания бесплатной юридической помощи.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). При общественных советах муниципальных образований Татарстана будут созданы центры бесплатной юридической помощи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Центр бесплатной юридической помощи уже создан в Набережных Челнах, в Казани несколько организаций заключили соглашения с Общественной палатой РТ, рассказал спикер.

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«Сами общественные организации обращаются в Общественную палату, чтобы заключить соглашение. Где-то мы выходим с этой инициативой, чтобы взять их под свое крыло. Мы заключаем соглашения с организациями, которые осуществляют бесплатную юридическую помощь в различных сферах. Идея создания такого центра при палате заключается в том, чтобы сориентировать человека, подсказать, куда с минимальными потерями он может обратиться и получить помощь. И эти центры пользуются все большей популярностью», – добавил он.

На сайте Общественной палаты РТ можно найти ссылки на организации, которые оказывают бесплатную юрпомощь в различных сферах. Например, в сфере долевого строительства, защите прав потребителей, ЖКХ и других вопросах.

«Самые насущные проблемы для жителей – это ЖКХ. Наиболее часто к нам обращаются с вопросами, связанными с собраниями собственников жилья, общедомовым имуществом, некомпетентностью работы товарищества собственников жилья, задолженностью, неправомерными начислениями и другими проблемами. Мы можем решить вопросы на месте или сопроводить человека в суде. За четыре года работы мы примерно 250 дел в суде по ЖКХ выиграли», – отметил исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

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По словам председателя организации «Защита прав потребителей» Юлии Нигматуллиной, возглавляемая ею структура совсем недавно заключила соглашение с Общественной палатой РТ. «Наша организация оказывает бесплатную юрпомощь всем гражданам – начиная от консультации, составления исковых заявлений до представительства в суде. За девять лет работы 80 процентов обращений граждан удалось урегулировать в досудебном порядке, только 20 процентов из них доходило до суда», – поделилась она.

Чем больше в республике будет подобных центров, тем большему количеству жителей будет оказана помощь в различных ситуациях, подчеркнул директор юридической компании «Стратег» Борис Королев.

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«Мы в первую очередь оказываем консультации по вопросам долевого строительства, взысканию задолженности и защите прав потребителей», – заметил он.

За бесплатной юрпомощью могут обращаться и мигранты. В этом году «Центр правовой помощи мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения РТ "Юридическая клиника"» также подписал соглашение с Общественной палатой РТ.

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«Обращаются иностранные граждане – беженцы, лица, ищущие убежища, трудовые мигранты. По телефону не всегда получается полноценная консультация, так как иногда нужно увидеть документы, чтобы правильно направить человека», – пояснила председатель правления «Юридической клиники» Гулия Балафендиева.

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