Треть ванильного пломбира в России имеет нарушения качества

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Роскачество сообщило результаты исследования ванильного пломбира. Оказалось, что почти в трети такой продукции имеются нарушения, передает РБК.
Проверка проводилась по 34 маркам пломбира. Нарушения законодательства зафиксированы в 12 товарах. Марки мороженого «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» содержит менее 12 процентов жира, поэтому такая продукция не может называться пломбиром. Впрочем, растительные жиры были обнаружены специалистами только в 6 процентах проверенных образцов – в пломбире марок «Белое золото» и «Бодрая корова».
Согласно сведениям Роскачества, производители мороженого марок «Как было» и «Сибхолод» добавили в свою продукцию крахмал, однако информацию об этом в данных о составе продукта не указали.
Бактерии кишечной палочки были найдены в «Артеке» и «Волгоградском пломбире». Мороженое брендов «Волгоградский пломбир» и «Липецкий» содержит антибиотики в количестве выше допустимого уровня. Следы антибиотиков также найдены еще в шести образцах мороженого, но само по себе это не является нарушением законодательства.
В «Золотом стандарте» и «Как раньше» было отмечено превышение показателя кислотности, что может говорить об использовании не самого свежего молочного сырья.
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