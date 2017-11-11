Юрий Башмет откроет VIII фестиваль «Белая сирень» в Казани

Пять концертов фестиваля фортепианной музыки пройдут со 2 июня по 7 июля в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Со 2 июня по 7 июля в Казани пройдут концерты ежегодного международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Пять фестивальных вечеров в ГБКЗ имени С. Сайдашева будут организованы в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В качестве дирижера на концерте-открытии выступит Юрий Башмет, сообщает пресс-служба ГСО РТ.

Фестиваль «Белая сирень», основанный в 2010 году художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Татарстана Александром Сладковским, посвящен памяти Сергея Рахманинова – великого русского композитора, великолепного пианиста и блестящего дирижера. Имя Рахманинова как пианиста стоит в одном ряду с именами Листа, Рубинштейна, Бузони и Рихтера. В качестве же композитора он пользуется репутацией «самого русского композитора».

«Конечно, когда я приехал в Казань – город Шаляпина, артиста, который всю жизнь тесно дружил с Рахманиновым, то подумал: "Какая несправедливость. Шаляпинский фестиваль тут есть, а Рахманиновского нет". И создал фестиваль "Белая сирень". А дальше судьба распорядилась так, что Денис Мацуев привез на наш первый фестиваль в 2011 году внука [композитора] – Александра Рахманинова. Он согласился стать почетным президентом нашего фестиваля и благословил его. Мне повезло через одно рукопожатие приблизиться к Сергею Васильевичу», – поделился Сладковский в одном из интервью.

В этом году на фестивале фортепианной музыки в Казани прозвучат произведения великих композиторов в интерпретациях постоянного гостя и вдохновителя фестиваля – пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, финского пианиста Олли Мустонена, элегантной и харизматичной пианистки Полины Осетинской, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского и Екатерины Мечетиной. По приглашению маэстро Сладковского на фестивале выступят дирижеры Сесар Альварес, Тимур Зангиев и Кристийна Поска.