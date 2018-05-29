Генетик Балановский и историк Измайлов два часа спорили на ток-шоу в Казани

В КФУ состоялась запись телевизионного шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ состоялась запись телевизионного ток-шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».

Поводом для проведения ток-шоу стали результаты многолетних исследований генома татар, проводившихся в рамках глобального проекта составления генетической карты человеческих популяций. Полемика вокруг статьи «Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар», опубликованной в журнале «Вестник Московского университета», продолжается не первый год. Выводы, полученные генетиками, вызвали критику со стороны этнологов и историков из Татарстана.

Спор геногеографов и историков продолжился сегодня в ток-шоу. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии АН РТ Искандер Измайлов в течение двух часов пытались дать определение понятиям «нация» и «популяция», а также разобраться в методах, используемых учеными – как генетиками, так и этнологами.

В интервью журналистам Олег Балановский основное противоречие с историками объяснил так: «Историкам кажется, что мы навязываем истории свою картину. Во-первых, они ошибаются в том, что мы считаем, что по генетике может быть построен этногенез. Во-вторых, генетика кое-что об истории сказать может, и это "кое-что" противоречит каким-то отдельным историческим гипотезам».

По словам Балановского, главный вывод исследований генома татар заключается в том, что среди волжско-уральских татар выявляются явные, но небольшие различия в генофонде между казанскими татарами и мишарями. Генетически и те, и другие относятся к генофонду Волго-Уральского региона наряду с марийцами, удмуртами, чувашами, коми. Популяции всех этих народов генетически похожи друг на друга в сильной степени.

Искандер Измайлов не согласился с тезисами гостя. Далее полемика перешла в спор о терминах.

В дискуссию вмешался проректор, директор Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Андрей Киясов, который призвал коллег не превращать обсуждение в демагогию и не политизировать вопрос.

«Генетики сделали научную работу, они сделали ее хорошо. Можно спорить о том, чисто или нечисто была сделана выборка. Исследования нужны не для политических игр или демагогии. Они нужны для медицины. При проведении исследований медицинских препаратов, например, важно знать слабые места в геноме и понимать, как лекарство подействует на жителя нашего региона, а не Северной Африки, где чаще всего проводятся исследования медпрепаратов», – сказал проректор. «Главное – использовать эти исследования во благо человечества», – подчеркнул он.