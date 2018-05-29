Главное
В СК предложили отказаться от анонимности в Сети в обмен на бесплатный просмотр мультиков

Татар-информ

29 мая 2018, 17:12

ОбществоЗдоровье и среда

Генетик Балановский и историк Измайлов два часа спорили на ток-шоу в Казани

Рекомендуем

Фото: Салават Камалетдинов


В КФУ состоялась запись телевизионного шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ состоялась запись телевизионного ток-шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».

Поводом для проведения ток-шоу стали результаты многолетних исследований генома татар, проводившихся в рамках глобального проекта составления генетической карты человеческих популяций. Полемика вокруг статьи «Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар», опубликованной в журнале «Вестник Московского университета», продолжается не первый год. Выводы, полученные генетиками, вызвали критику со стороны этнологов и историков из Татарстана.

Ð¢Ð¾Ðº-ÑˆÐ¾Ñƒ Â«Ð“ÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€. ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ ÐŸÐ¾Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑŒÑ Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸ÑƒÑ€Ð°Ð»ÑŒÑÂ»

Спор геногеографов и историков продолжился сегодня в ток-шоу. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии АН РТ Искандер Измайлов в течение двух часов пытались дать определение понятиям «нация» и «популяция», а также разобраться в методах, используемых учеными – как генетиками, так и этнологами.

В интервью журналистам Олег Балановский основное противоречие с историками объяснил так: «Историкам кажется, что мы навязываем истории свою картину. Во-первых, они ошибаются в том, что мы считаем, что по генетике может быть построен этногенез. Во-вторых, генетика кое-что об истории сказать может, и это "кое-что" противоречит каким-то отдельным историческим гипотезам».

Ð¢Ð¾Ðº-ÑˆÐ¾Ñƒ Â«Ð“ÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€. ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ ÐŸÐ¾Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑŒÑ Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸ÑƒÑ€Ð°Ð»ÑŒÑÂ»

По словам Балановского, главный вывод исследований генома татар заключается в том, что среди волжско-уральских татар выявляются явные, но небольшие различия в генофонде между казанскими татарами и мишарями. Генетически и те, и другие относятся к генофонду Волго-Уральского региона наряду с марийцами, удмуртами, чувашами, коми. Популяции всех этих народов генетически похожи друг на друга в сильной степени.

Искандер Измайлов не согласился с тезисами гостя. Далее полемика перешла в спор о терминах.

Ð¢Ð¾Ðº-ÑˆÐ¾Ñƒ Â«Ð“ÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€. ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ ÐŸÐ¾Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑŒÑ Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸ÑƒÑ€Ð°Ð»ÑŒÑÂ»

В дискуссию вмешался проректор, директор Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Андрей Киясов, который призвал коллег не превращать обсуждение в демагогию и не политизировать вопрос.

«Генетики сделали научную работу, они сделали ее хорошо. Можно спорить о том, чисто или нечисто была сделана выборка. Исследования нужны не для политических игр или демагогии. Они нужны для медицины. При проведении исследований медицинских препаратов, например, важно знать слабые места в геноме и понимать, как лекарство подействует на жителя нашего региона, а не Северной Африки, где чаще всего проводятся исследования медпрепаратов», – сказал проректор. «Главное – использовать эти исследования во благо человечества», – подчеркнул он.

Ð¢Ð¾Ðº-ÑˆÐ¾Ñƒ Â«Ð“ÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€. ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ ÐŸÐ¾Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑŒÑ Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸ÑƒÑ€Ð°Ð»ÑŒÑÂ»

Следующая новость

Экологи рассказали о самых частых жалобах жителей Казани

Новости дня
18:08
На Украине заявили о проблемах России с Крымским мостом
17:58
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане опустилась ниже эпидпорога на 27 процентов
17:55
В СК предложили отказаться от анонимности в Сети в обмен на бесплатный просмотр мультиков
17:52
Экологи рассказали о самых частых жалобах жителей Казани

Специализированная инспекция занимается мониторингом окружающей среды ежедневно.

17:42
Фишман о победе РТ: Забрать больше, чем одну пятую часть грантового фонда, было бы возмутительно

Помощник Президента РТ прокомментировала победу 14 татарстанских концепций на Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству.

17:36
В гостинице Казани на учениях ликвидировали очаг пищевой инфекции с пострадавшими
17:33
Сергей Семак стал главным тренером петербургского «Зенита»
17:31
При общественных советах муниципалитетов РТ создадут центры бесплатной юрпомощи

В Казани несколько организаций заключили соглашения с Общественной палатой РТ для оказания бесплатной юридической помощи.

17:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о строительстве сельских клубов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

17:20
Треть ванильного пломбира в России имеет нарушения качества
17:12
Генетик Балановский и историк Измайлов два часа спорили на ток-шоу в Казани

В КФУ состоялась запись телевизионного шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».

17:00
Казанский оркестр La Primavera закрыл XXIX концертный сезон бенефисом Николая Лаптева

Бессменный альтист музыкального коллектива Рустема Абязова вскоре отметит 60-летний юбилей.

16:58
Россия и Индия договорились об условиях поставки зенитно-ракетных комплексов С-400
16:44
За неделю цены на бензин в России выросли почти на рубль
16:40
В Сети появилось видео проезда беспилотного автобуса «КАМАЗ» по Казани

Беспилотник во время проезда находился в чехле, скрывающем детали внешнего вида.

16:37
В Челнах на суде с последним словом выступил «боксер» известной группировки
16:22
ПАО «НЕФАЗ» перевыполнило бизнес-план за 2017 на 7 процентов
16:21
В Казани Владимир Колокольцев проверил готовность сводного отряда полиции к ЧМ-2018

В рамках рабочей поездки Министр внутренних дел РФ провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители МВД России по РТ.

16:14
14 проектов Татарстана по созданию комфортной городской среды победили на всероссийском конкурсе

В общей сложности по итогам конкурса республика получит 920 миллионов рублей грантов.

16:05
В Татарстане будут судить 10 участников казанской ОПГ, обвиняемых в похищениях и вымогательствах
15:59
Скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин
15:54
ВСУ провели тренировку своей авиации в небе над Донбассом
15:49
Казанца задержали на Волге за отлов рыбы при помощи сетей
15:48
Видеокамеры, распознающие лица, смонтируют в Казани и Альметьевске в течение двух месяцев

Проект реализуется совместно с китайской компанией Hikvision.

15:45
Жительница Лениногорского района оштрафована за публикацию экстремистского ролика
События

29 мая«Не были уверены, что Сергей Безруков согласится приехать в Буинск, но нам повезло”

29 маяРеспубликанский ифтар-2018: тысячи верующих, 400 ланч-боксов и 1,1 т мяса

29 маяAssociated Press: Казань — пример культурного многообразия России

29 маяООО «ФосАгро-Волга» предупреждает: мошенники атакуют аграриев

29 маяСПИК КАМАЗа на 46,5 млрд рублей и финансирование нового олефинового комплекса в Нижнекамске: Что получил Татарстан на ПМЭФ-2018

29 маяРафис Бурганов о будущем изучения татарского языка, повышении квалификации учителей, создании национального пединститута и совершенствовании ЕГЭ

29 маяГлава Республиканского фонда поддержки: «1 июля стартует новый этап выплат физическим лицам – кредиторам ТФБ и ИнтехБанка – с размером требований до 300 тыс. рублей»