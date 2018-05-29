Россия и Индия договорились об условиях поставки зенитно-ракетных комплексов С-400

Рекомендуем
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Россия намерена поставить Индии несколько полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму почти 6 млрд долларов, пишет РБК.
Источник из Министерства обороны отметил, что в понедельник стороны подписали меморандум о намерениях. Стоимость всего контракта составит $6,2 млрд, уточнил собеседник РБК.
По словам источника с индийской стороны, единственное затруднение для заключения сделки вызвано риском попадания Индии под американские санкции. В августе 2017 года Вашингтон принял федеральный закон, по которому США может вводить санкции в отношение стран, проводящих крупные сделки с оборонными предприятиями России.
Глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри сегодня заявил, что Вашингтон разочарован тем, что Индия заключила с Россией контракт на поставку военных комплексов, но вводить санкции не планирует.
Следующая новость
Специализированная инспекция занимается мониторингом окружающей среды ежедневно.
Помощник Президента РТ прокомментировала победу 14 татарстанских концепций на Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству.
В Казани несколько организаций заключили соглашения с Общественной палатой РТ для оказания бесплатной юридической помощи.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В КФУ состоялась запись телевизионного шоу канала UNIVER TV «Геном татар. Новые данные о происхождении татар Поволжья и Приуралья».
Бессменный альтист музыкального коллектива Рустема Абязова вскоре отметит 60-летний юбилей.
Беспилотник во время проезда находился в чехле, скрывающем детали внешнего вида.
В рамках рабочей поездки Министр внутренних дел РФ провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители МВД России по РТ.
В общей сложности по итогам конкурса республика получит 920 миллионов рублей грантов.
Проект реализуется совместно с китайской компанией Hikvision.