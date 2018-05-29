Россия и Индия договорились об условиях поставки зенитно-ракетных комплексов С-400

Американская сторона разочарована решением Индии заключить сделку с Россией, но вводить санкции в отношение Нью-Дели не планирует.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Россия намерена поставить Индии несколько полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму почти 6 млрд долларов, пишет РБК.

Источник из Министерства обороны отметил, что в понедельник стороны подписали меморандум о намерениях. Стоимость всего контракта составит $6,2 млрд, уточнил собеседник РБК.

По словам источника с индийской стороны, единственное затруднение для заключения сделки вызвано риском попадания Индии под американские санкции. В августе 2017 года Вашингтон принял федеральный закон, по которому США может вводить санкции в отношение стран, проводящих крупные сделки с оборонными предприятиями России.

Глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри сегодня заявил, что Вашингтон разочарован тем, что Индия заключила с Россией контракт на поставку военных комплексов, но вводить санкции не планирует.