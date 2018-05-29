За неделю цены на бензин в России выросли почти на рубль

Сильнее всего топливо подорожало в Северо-Кавказском федеральном округе.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 21 по 25 мая текущего года в среднем по России подорожали на 76 и 79 копеек. Данные Thomson Reuters Kortes приводит ТАСС.

По информации агентства, больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1 рубль 36 копеек. Биржевые цены на Аи-92 составили 54 тыс. 195 рублей за тонну, что на 394 рубля больше, чем на предыдущей неделе.

Цены на Аи-95 также наиболее заметно выросли в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1 рубль 20 копеек. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 55 тыс. 144 рубля за тонну. Это на 396 рублей больше, чем неделей ранее.

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил письмо от представителей Российского топливного союза, в котором рост цен на топливо в стране был назван «беспрецедентным» явлением. Министерству финансов было поручено рассмотреть способы сдерживания роста цен на внутреннем рынке.