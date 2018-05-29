В гостинице Казани на учениях ликвидировали очаг пищевой инфекции с пострадавшими

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: 16.rospotrebnadzor.ru
(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого Казань примет этим летом, в одной из центральных гостиниц города прошли специальные межведомственные учения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Согласно легенде, в объекте размещения обнаружили очаг токсикоинфекции, было выявлено большое количество пострадавших, среди которых оказались и иностранные граждане – гости мундиаля.
В учениях были задействованы специалисты Роспотребнадзора, медики, дезинфекторы и сотрудники гостиничных служб – всего около 60 человек. В ходе спецоперации были отработаны оперативные противоэпидемические мероприятия. Удалось проверить готовность лабораторий и оперативного информирования медицинских служб, порядок эвакуации больных, проведение дезинфекционных мероприятий, алгоритм эпидемиологического расследования.
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