Ребенок Овечкина и Шубской появится на свет в США

Супруги также определились с именем будущего наследника.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская подтвердили, что ждут пополнения в семействе, а также рассказали о подробностях появления на свет будущего малыша.



В конце апреля жену спортсмена заподозрили в беременности. Поводом стала фотография девушки в Instagram'e, на которой особенно наблюдательные поклонники заприметили округлившийся животик. Также Анастасия начала появляться в свете в нарядах свободного кроя.



Как пишет журнал «СтарХит», Анастасия находится уже на седьмом месяце беременности. Супруги выбрали клинику, где пройдут роды будущего малыша. Ребенок пары точно появится на свет в США. С доктором, который будет принимать роды, Анастасия и Александр познакомились еще шесть месяцев назад.



Супруги также определились с именем будущего наследника. Если родится дочь, то ее назовут в честь мамы Анастасии – Веры Глаголевой, которая скончалась в прошлом году в одной из клиник Баден-Бадена.



Модель вышла замуж за хоккеиста в прошлом году. Торжество прошло почти через год после официальной регистрации брака, которая состоялась 20 августа 2016 года.

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